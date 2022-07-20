Yunanistan'ın alıkoyduğu İran petrolü taşıyan tankere ilişkin karar Yüksek Mahkeme'de - Son Dakika
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Yunanistan'ın alıkoyduğu İran petrolü taşıyan tankere ilişkin karar Yüksek Mahkeme'de

20.07.2022 13:12
Yunanistan'ın alıkoyduğu İran petrolü taşıyan tankere ilişkin karar Yüksek Mahkeme'de

İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alıkonulan "Lana" isimli tankere Eğriboz Temyiz Mahkemesinin verdiği seyir izni, Yunanistan Yüksek Mahkemesine taşındı.

İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alıkonulan "Lana" isimli tankere Eğriboz Temyiz Mahkemesinin verdiği seyir izni, Yunanistan Yüksek Mahkemesine taşındı.

Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Lana'ya ve Lana'nın taşıdığı petrole ilişkin nihai kararı birkaç hafta içerisinde verecek.

Mahkeme, Eğriboz Temyiz Mahkemesinin verdiği seyir iznine "Times Navigation" isimli denizcilik firmasının itirazını görüşmek üzere bugün toplandı ancak nihai kararının birkaç hafta içinde çıkması öngörülüyor.

Seyir izni verilmişti

Eğriboz Temyiz Mahkemesi, "Lana" isimli tankere 28 Haziran'da seyir izni vermişti.

Karara göre, tankerin, Yunanistan'ın Pire Limanı'na yönelmesi ve burada tankerden boşaltılan petrolün de yeniden tankere aktarılması öngörülüyordu.

Yunanistan, tankeri ABD'nin talebi üzerine alıkoymuştu

Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine tankerdeki petrolün satışından elde edilen gelirin terörü finanse etmek için kullanılacağı gerekçesiyle Lana'yı 25 Mayıs'ta alıkoymuştu.

Yunanistan'ın Lana'yı alıkoyma kararının ardından İran, Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Ardından Tahran yönetimi, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait "Prudent Warrior" ve "Delta Poseidon" isimli iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

Lana'daki petrolün ABD tarafından kiralanan Ice Energy petrol tankerine aktarımı başlamış ancak 1 Haziran'da petrolün transferi, Lana'nın Rus kaptanının uyarısı üzerine güvenlik gerekçesiyle durdurulmuştu.

Rus kaptan, Yunan Sahil Güvenlik birimlerine yaptığı bilgilendirmede, transfer nedeniyle tankerin içinde patlamaya müsait durumun söz konusu olduğunu ve petrolün boşaltılması sebebiyle tankerin dengesinde ciddi sorunlar oluştuğunu belirtmişti.

Yangın çıkmasını önlemeye yönelik tankerdeki inertleme sisteminin çalışması için gemiye yakıt ikmali yapılmasını talep eden kaptan, deniz kirliliğinin önlenmesi ve mürettebatın güvenliği için petrolün transferinin bir süreliğine durdurulmasını istemişti.

"Lana" isimli tankerin alıkonulması ve petrolünün boşaltılmasına ilişkin karara, İran'ın itirazı 8 Haziran'da Eğriboz Temyiz Mahkemesinde değerlendirilmiş, tankerdeki 107 bin ton petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararı iptal edilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'ın alıkoyduğu İran petrolü taşıyan tankere ilişkin karar Yüksek Mahkeme'de - Son Dakika

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