Son Dakika Haberleri: Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor
Son Dakika Güncel Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor - Son Dakika

Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor

6 saat önce

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.

Ürdün uyruklu ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B'nin tampondaki bekleyişi 4'üncü gününde Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede sürüyor.

Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.

Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsay Graham'la ilgili konuştu: Dersini aldı
Bu ilde çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor Türk Telekom Stadı maça hazır! Görsel şölen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 17:08:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]