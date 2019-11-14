Son Dakika Haberleri: Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor (2)
Son Dakika Güncel Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor (2) - Son Dakika

Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor (2)

7 saat önce

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.

Yunanistan'ın almadığı yabancı teröristin tamponda bekleyişi 4'üncü gününde sürüyor (2), System.String[]

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi devam ediyor.

Ürdün uyruklu ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B'nin tampondaki bekleyişi 4'üncü gününde Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede sürüyor.

Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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