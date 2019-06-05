Son Dakika Haberleri: Yunanistan'ın Almanya'dan tazminat talebi
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Yunanistan'ın Almanya'dan tazminat talebi

44 dakika önce

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Yunanistan'ın Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Almanya'nın neden olduğu zarara karşılık talep ettiği tazminata ilişkin "Tazminat konusu siyasi ve hukuki olarak kapanmıştır.

Yunanistan'ın Almanya'dan tazminat talebi, System.String[]
BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Yunanistan'ın Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Almanya'nın neden olduğu zarara karşılık talep ettiği tazminata ilişkin "Tazminat konusu siyasi ve hukuki olarak kapanmıştır." dedi.

Breul, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan'ın tazminata ilişkin verdiği sözlü notanın dün Yunan Büyükelçisi tarafından Dışişleri Bakanlığına verildiğini belirtti.

Notanın içeriğinin ve Yunan Parlamentosunun kararının kendileri tarafından incelendiğini ifade eden Breul, Alman hükümetinin notaya cevap verip vermeyeceğini ise söyleyemeyeceğini kaydetti.

Almanya'nın bu konudaki tutumunun değişmediğini aktaran Breul, "Tazminat konusu siyasi ve hukuki olarak kapanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın dün verdiği notada, Almanya'dan "Yunan halkı için büyük öneme sahip maddi ve manevi bu mesele için müzakerelere başlanılması" talep edilmişti.
Yunan Meclisi de nisan ayında, Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onaylamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:30 Kaynak: AA
Berlin, Almanya, Yunanistan, Güncel
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