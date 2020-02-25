Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'ten DTO İzmir Şubesi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'ten DTO İzmir Şubesi'ne ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'ten DTO İzmir Şubesi'ne ziyaret

14 dakika önce

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesini ziyaret etti.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis'ten DTO İzmir Şubesi'ne ziyaret, System.String[]

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesini ziyaret etti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia'nın da hazır bulunduğu ziyarette Büyükelçi Diamessis, şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Meclis Başkanı Hakkı Deniz ile görüştü.

Görüşmede, kruvaziyer gemiler için Ege'nin birlikte tanıtılıp pazarlanmasına yönelik ortak paket hazırlanması, İzmir ile Selanik arasında planlanan deniz yolu hattının kurulması için çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.

Diamessis, "İzmir ile Selanik arasında yolcu taşımacılığının yanı sıra Ro-Ro hattı ile iki limanı birbirine bağlamak, hepimize büyük avantaj sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve Yunan mutfaklarının birbirine çok benzediğini belirten Diamessis, Yunan yemeklerini tanıtan Türkçe broşürler bastırdıklarını belirterek, gastronomi alanında da iş birliği çağrısında bulundu.

Yunanistan, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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