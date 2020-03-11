Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika Dünya

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

6 saat önce

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, System.String[]

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

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Yunanistan, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:30 
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Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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