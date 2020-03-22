Yunanistan'ın attığı plastik mermi sığınmacıyı gözünden etti - Son Dakika
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Yunanistan'ın attığı plastik mermi sığınmacıyı gözünden etti

19 dakika önce

Yunanistan hudut birliklerinin, sınırda bekleyen sığınmacılara müdahalesinde plastik mermi isabet eden bir sığınmacı gözünden yaralandı.

Yunanistan'ın attığı plastik mermi sığınmacıyı gözünden etti, System.String[]

Yunanistan hudut birliklerinin, sınırda bekleyen sığınmacılara müdahalesinde plastik mermi isabet eden bir sığınmacı gözünden yaralandı.

Yunanistan, sınırında bekleyen sığınmacılara önce tazyikli su sonrasında da yoğun gazla müdahale etti. Müdahalede yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.

Yunan askeri birliklerince atılan bir plastik mermi ise bir sığınmacının gözüne isabet etti. Arkadaşları tarafından sahra hastanesine taşınan sığınmacıya ilk müdahale burada yapıldı. Sığınmacı ambulansla devlet hastanesine sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan doktor, sığınmacının görme yeteneğini büyük oranda kaybettiğini belirtti.

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:52 Kaynak: AA

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