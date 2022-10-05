Yunanistan'da emekliler maaş artışı talebiyle eylem yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da emekliler maaş artışı talebiyle eylem yaptı

05.10.2022 13:58
Yunanistan'da emekliler maaş artışı talebiyle eylem yaptı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler maaşlarında artış talebiyle eylem yaptı.

Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan emekliler, Başbakanlık binasına doğru yürüdü.

Emekliler eylemde, en düşük emekli maaşının 384 avrodan 650 avroya çıkarılması, sağlık sisteminin güçlendirilmesi için devlet hastanelerine ek personel alımı yapılması ve ülke olarak insani yardım dışında hiçbir savaşa müdahil olunmaması gibi taleplerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Yunan basınından çarpıcı iddia: Erdoğan ile Miçotakis görüşebilir Yunan basınından çarpıcı iddia: Erdoğan ile Miçotakis görüşebilir TBMM Başkanı Mustafa Şentop Malezya'dan ayrıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop Malezya'dan ayrıldı Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisine tutuklama Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisine tutuklama
Kaynak: AA

Başbakanlık, Parlamento, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da emekliler maaş artışı talebiyle eylem yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
15:03 Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık...
14:47 Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti
14:38 Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 15:52:50. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da emekliler maaş artışı talebiyle eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement