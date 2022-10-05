Emekliler eylemde, en düşük emekli maaşının 384 avrodan 650 avroya çıkarılması, sağlık sisteminin güçlendirilmesi için devlet hastanelerine ek personel alımı yapılması ve ülke olarak insani yardım dışında hiçbir savaşa müdahil olunmaması gibi taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da emekliler maaş artışı talebiyle eylem yaptı - Son Dakika

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