Atina'da toplu ulaşım çalışanlarından 24 saatlik grev - Son Dakika
Üye Girişi

Atina'da toplu ulaşım çalışanlarından 24 saatlik grev

21.09.2022 14:10
Atina'da toplu ulaşım çalışanlarından 24 saatlik grev

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplu ulaşım çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplu ulaşım çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Çalışanlar, sektörün özelleştirmesini kolaylaştıracak yeni yasa tasarısına tepki göstererek bu tasarının işçi hakları açısından da yeni sorunlar oluşturabileceği gerekçesiyle grev kararı aldı.

Grev kapsamında, otobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçları hizmet vermeyi durdurdu.

Çalışanların işe gittiği sabah saatlerinde, başkent sokaklarında yoğun trafik yaşandı.

Toplu taşıma çalışanları, tepkilerini dile getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Çalışanlar ellerindeki pankart ve dövizlerle yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında hatırlattığı göçmen faciasında organizatör şüphelilerinin kişi başı 1500 euro aldığı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasında hatırlattığı göçmen faciasında organizatör şüphelilerinin kişi başı 1500 euro aldığı ortaya çıktı Ayvalık açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı Ayvalık açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atina'da toplu ulaşım çalışanlarından 24 saatlik grev - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:49 İrem Derici'nin son pozu hayranlarından tam not aldı
19:41 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi şaşkınlık yarattı: Onu hayırlısıyla uğurlarsınız
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 20:15:07. #1.13#
SON DAKİKA: Atina'da toplu ulaşım çalışanlarından 24 saatlik grev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement