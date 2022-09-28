Atina'da bir üniversite kampüsüne yapılan operasyonda çete üyesi 32 kişi yakalandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, üniversite yurdunu sığınak olarak kullanan çete üyesi 32 kişinin uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, üniversite yurdunu sığınak olarak kullanan çete üyesi 32 kişinin uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Yunanistan Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, silahlı soygun, ev ve iş yerlerinde hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlarda faaliyet gösteren 3 suç çetesinin yakalandığı ifade edildi. Atina merkezi ve Zografu'daki üniversite yurdunda yapılan araştırmalar sonucu çete üyesi 32 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Öğrenci yurdunun uyuşturucu alışverişinde sığınak olarak kullanıldığının ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, 29 soyguna katılan zanlıların da çete üyeleri arasında olduğunun belirlendiği bildirildi.

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