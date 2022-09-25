İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı - Son Dakika
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İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

25.09.2022 16:06
İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İran Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki İran Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Psychico semtinde gerçekleşen olayda motosikletli iki saldırgan, büyükelçilik binasına molotofkokteyli atarak kaçtı.

Molotofkokteyli, büyükelçilik binasının dış yüzeyine isabet etti ancak ciddi bir zarar meydana gelmedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mahsa Emini'nin ölümü protesto edilmişti

Dün Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen bir grup protestocu, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde başlayan gösterilere destek vermişti.

İran yönetimini protesto eden sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki göstermişti.

Ne olmuştu?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, eyaletteki gösterilerde hayatını kaybeden kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.???????

YORUMLAR
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İran'daki Mahsa Amini protestolarının şiddeti her geçen gün artıyor! Can kaybı 35'e ulaştı İran'daki Mahsa Amini protestolarının şiddeti her geçen gün artıyor! Can kaybı 35'e ulaştı Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü üzerine yapılan protesto gösterileri sürüyor
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Yunanistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İran'ın Atina Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı - Son Dakika
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