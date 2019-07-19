Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
2 saat önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:02 Kaynak: İHA
'ın başkenti Atina'nın yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - ATİNA
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