Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi - Son Dakika

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi

Son Güncelleme: 21.08.2023 08:02

Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. Alevler sınırımıza yaklaşırken İpsala Sınır Kapısı kapatıldı.

Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde dün çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. Orman yangınının Türkiye'ye yaklaşması nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. Yangınların etkili olduğu bölgelerde bulunan birçok köy tahliye edilirken Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi

EVLER, HAYVANLAR ZARAR GÖRDÜ

Henüz belirlenemeyen sebeple Dedeağaç'ta dün başlayan yangın nedeniyle Güney Meriç bölgesinde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yandı, çok sayıda bina ise hasar gördü. Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar verdi.

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi

KÖYLE BOŞALTILDI

Bölgedeki 12 yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltıldı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaştı. Bölgede acil durum ilan edildi. Dedeağaç şehir merkezinde yetkililer, halka, yoğun dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatarak evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi

9 KİŞİ YARALANDI

Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 itfaiye çalışanı ve bir gönüllü yaralandı. Yaralılar, Dedeağaç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yunanistan Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetleri ve gönüllülerin de itfaiye teşkilatına destek verdiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor ancak bölgede etkili şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi

İPSALA SINIR KAPISI KAPATILDI

Edirne Valiliği bugün yaptığı açıklama ile İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulmasına karar verildiğini duyurmuştu. Ticaret Bakanlığı da yaptığı açıklamada, halen devam eden yangın sebebiyle, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğu bildirmişti. Kapının kapatılması sonrası, Yunanistan'a geçmek isteyenler Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelmişti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Dedeağaç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi - Son Dakika
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