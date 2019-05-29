Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı: 'Yunanistan, Yunanlara ait'
1 saat önce
Yunanistan'ın Dedeağaç (Alexandroupoli) kentinde kimliği belirsiz kişiler bir Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı düzenledi. Mezarlıkta, "Yunanistan, Yunanlara aittir" şeklindeki ifadeler içeren broşürler bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:53
Yunanistan'ın Dedeağaç (Alexandroupoli) kentinde kimliği belirsiz kişiler bir Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı düzenledi. Mezarlıkta, "Yunanistan, Yunanlara aittir" şeklindeki ifadeler içeren broşürler bulundu.
Ayrıca bazı mezarlar taşlarını kıran saldırganlar, üzerlerine de sprey boyayla ırkçı Altın Şafak Partisi'nin amblemini çizdi.
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