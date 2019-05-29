Son Dakika Haberleri: Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı: 'Yunanistan, Yunanlara ait'
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Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı: 'Yunanistan, Yunanlara ait'

1 saat önce

Yunanistan'ın Dedeağaç (Alexandroupoli) kentinde kimliği belirsiz kişiler bir Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı düzenledi. Mezarlıkta, "Yunanistan, Yunanlara aittir" şeklindeki ifadeler içeren broşürler bulundu.

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı: 'Yunanistan, Yunanlara ait', System.String[]
Yunanistan'ın Dedeağaç (Alexandroupoli) kentinde kimliği belirsiz kişiler bir Müslüman mezarlığına ırkçı saldırı düzenledi. Mezarlıkta, "Yunanistan, Yunanlara aittir" şeklindeki ifadeler içeren broşürler bulundu.

Ayrıca bazı mezarlar taşlarını kıran saldırganlar, üzerlerine de sprey boyayla ırkçı Altın Şafak Partisi'nin amblemini çizdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:53 
Yunanistan, Dünya
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