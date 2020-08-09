Yunanistan'ın denize bıraktığı 90 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

YUNAN Deniz Kuvvetleri unsurlarınca İzmir'in Foça ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Türkiye sahillerine yakın bölgelerde denize bırakıldığı ileri sürülen iki ayrı grup kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Toplam 90 kaçak göçmen, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, bu sabah Yunanlar tarafından can salları içinde denize bırakılan kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu Afganistan, Senegal, Nijerya ve Kongo uyruklu 62 kaçak göçmen Türk sahil güvenlik botu tarafından denizden alınarak, kurtarıldı.Bir süre sonra Foça Aslanburnu önlerinde denize bırakılan ikinci kaçak göçmen grubu da ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen başka bir sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı. 28 kişilik grupta 25 Afganistan, 3 Cezayir vatandaşı olduğu tespit edildi. Foça ve Karaburun'da kurtarılan toplam 90 kaçak göçmenin kimlit tespitleri, getirildikleri Foça Balıkçı Barınağı'nda sürüyor. Kaçak göçmenlerin işlemleri ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından teslim edilecekleri Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.