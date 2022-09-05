Sansasyonel eylem için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntülerine ulaşıldı - Son Dakika
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Sansasyonel eylem için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntülerine ulaşıldı

05.09.2022 01:15
Sansasyonel eylem için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntülerine ulaşıldı

Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde bulunan PKK kampı Lavrion'da sabotaj eğitimi aldıktan sonra sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu isimli terörist, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alındı.

Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde bulunan PKK kampı Lavrion'da sabotaj eğitimi aldıktan sonra sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu isimli terörist, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde PKK'lı teröristlerin eğitildiği Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan "Delil" kod adlı ve PKK/KCK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu'nun İstanbul'da olduğu belirlendi.

Güvenlik ve istihbarat birimlerince Esenyurt ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen terörist, cumartesi günü söz konusu düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Yunanistan'da eğitim gördükten sonra örgüt talimatı ile Türkiye'deki büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesine getirildi. Üzerinde dijital materyal ve çeşitli örgütsel dokümanlar ile yakalanan "Delil" kod adlı terörist Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul TEM Şubede çapraz sorguya alındı.

Terör örgütünce verilen talimatla eylemsel faaliyet konularında PKK/KCK adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem tasarlayan teröristin, sınır hattından illegal geçiş yaparak İstanbul'a geldiği ve burada saldırı hedefindeki bölgelerle ilgili keşif hazırlığı yaptığı öğrenildi. Büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalanan PKK'lı teröristin ülke içerisindeki bağlantıları araştırılırken, eylemin niteliği ve hedefi hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yunanistan, İstanbul, Türkiye, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sansasyonel eylem için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntülerine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sansasyonel eylem için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntülerine ulaşıldı - Son Dakika
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