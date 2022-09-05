PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte kanlı terör saldırısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri - Son Dakika
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PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte kanlı terör saldırısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri

05.09.2022 09:43

Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde bulunan PKK kampı Lavrion'da sabotaj eğitimi aldıktan sonra sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Delil" kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu isimli terörist, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alındı. Tanrıkulu adlı PKK'lı teröristin büyükşehirlerde kanlı bombalı saldırı gerçekleştirmek için keşif hazırlığında olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesinde PKK'lı teröristlerin eğitildiği Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan "Delil" kod adlı ve PKK/KCK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu'nun İstanbul'da olduğu belirlendi.

ESENYURT'TAKİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Güvenlik ve istihbarat birimlerince Esenyurt ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen terörist, cumartesi günü söz konusu düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI

Yunanistan'da eğitim gördükten sonra örgüt talimatı ile Türkiye'deki büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesine getirildi. Üzerinde dijital materyal ve çeşitli örgütsel dokümanlar ile yakalanan "Delil" kod adlı terörist Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul TEM Şubede çapraz sorguya alındı.

SANSASYONEL TERÖR SALDIRISI İÇİN KEŞİF HAZIRLIĞINDAYDI

Terör örgütünce verilen talimatla eylemsel faaliyet konularında PKK/KCK adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem tasarlayan teröristin, sınır hattından illegal geçiş yaparak İstanbul'a geldiği ve burada saldırı hedefindeki bölgelerle ilgili keşif hazırlığı yaptığı öğrenildi. Büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yaparken yakalanan PKK'lı teröristin ülke içerisindeki bağlantıları araştırılırken, eylemin niteliği ve hedefi hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte terör saldısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri
PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte terör saldısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri
PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte terör saldısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri
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Kaynak: İHA

Yunanistan, İstanbul, Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte kanlı terör saldırısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK kampı Lavrion'da eğitim almıştı! İşte kanlı terör saldırısı için Yunanistan'dan Türkiye'ye geçen PKK'lı teröristin ilk görüntüleri - Son Dakika
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