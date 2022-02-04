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Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere hukuk dışı eylemleri Başsavcılık raporuna yansıdı - Son Dakika

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere hukuk dışı eylemleri Başsavcılık raporuna yansıdı

04.02.2022 14:30
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere hukuk dışı eylemleri Başsavcılık raporuna yansıdı

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı, düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği olaylar ve bu süreçte yaşanan insanlık dışı uygulamalarla ilgili rapor hazırladı.

Foça Cumhuriyet Başsavcılığı, düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği olaylar ve bu süreçte yaşanan insanlık dışı uygulamalarla ilgili rapor hazırladı.

Foça Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara'nın yazdığı raporda iç savaşın yaşandığı Suriye başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden düzensiz göçmenlerin Avrupa'da daha iyi bir hayat sürme arzusuyla Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek istedikleri hatırlatıldı.

Yunanistan topraklarına ya da kara sularına giren düzensiz göçmenlerin, görevlilerce yakalanıp uluslararası sözleşmelere konu edilen hiçbir hak kullandırılmadan sistematik olarak Ege Denizi'ne geri bırakıldıklarının belirtildiği raporda bunun maddi delillere tespit edildiğine yer verildi.

Yunan Sahil Güvenlik birimlerince düzensiz göçmenleri taşıyan şişme botların patlatıldığı, botlara takılı motorların söküldüğü, göçmenlerin ve beraberinde bulunan para, pasaport ve cep telefonu gibi kıymetli eşyaların hukuksuz şekilde yağmalandığının kaydedildiği raporda Yunan kolluk birimlerinin fiili eylemleri ile birçok göçmenin açık denizde kaderlerine terkedildiğinin saptandığı kaydedildi.

Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler'e çağrı

"Foça Cumhuriyet Başsavcılığı resmi kayıtlarına yansıyan adli olaylar, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı uluslararası hukuka aykırılığı tespit etmek ve tarihe şerh düşmek amacıyla kaleme alınmıştır." ifadesinin yer bulduğu raporda başsavcılık sorumluluk alanında 2011-2021 döneminde kayıtlara geçen 45 geri itme olayı irdelendi.

Bu olaylarda 1328 düzensiz göçmenin Türk kara sularına geri itildiğinin belirtildiği raporda 2011-2019 arasında 2 geri itme olayı yaşanırken 2020'de 20, geçen yıl da 23 olayın yaşandığına dikkat çekildi.

Raporun sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

"Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı darp, cebir, silahla ateş açma, çıplak arama ve yağma suçlarının hukuki yaptırımı olacak mıdır ' Yunan Sahil Güvenlik birimlerince düzensiz göçmenlere ait olup el konulan para, cep telefonu, bot motorları ve sair değerli eşyaların akıbeti nedir' Bu değerli eşyalara hangi uluslararası mevzuat hükmüne dayanılarak el konulmuştur? Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin insan canını hiçe sayarcasına düzensiz göçmenlere uyguladığı 'geri itme' olarak adlandırılan sistematik eylemlerin uluslararası hukuk nezdinde bir karşılığı olacak mıdır? Bu soruların cevabı Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi yetkili uluslararası makamların yapacağı bağımsız soruşturmalarla aranmalıdır."

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Sahil Güvenlik, Cumhuriyet, Yunanistan, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere hukuk dışı eylemleri Başsavcılık raporuna yansıdı - Son Dakika


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