Son dakika haber: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 7 gündür sürüyor - Son Dakika

- Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 7 gündür sürüyor

ATİNA - Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda (Evia) ormanlık alanda 7 gündür devam eden yangın kontrol altına alınamıyor.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nın (Evia) kuzeyinde geçtiğimiz salı günü başlayan ve itfaiye ekiplerinin geç ve yetersiz müdahalesi nedeniyle kontrolden çıkan orman yangınları 7 gündür devam ediyor. Yangının Edipsos ve Istiea kasabalarına ulaşmasını önlemeye odaklanılırken, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar yangını Galatsades köyü yakınlarına yöneltti. Kamtriades'teki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin Kamatriades'i Kamaria'ya bağlayan yolda yangının Kastaniotissa köyüne ulaşmasını önlemeye yönelik çalışmaları devam ederken, yangının eteklerine ulaştığı Asminio köyü sabah saatlerinde tahliye edildi.

Şimdiye kadar en az 600 bin dönüm arazi küle döndüğü ve 300'den fazla evin yandığı Eğriboz'da birçok kişi, mülklerinden kalanları alevlerden kurtarmaya çalıştığı için yetkililerin tahliye emirlerine uymadı. Köylerini ve mülklerini kurtarmak için söz konusu bölgelere geri dönen kişiler, itfaiyecilerle birlikte yangınla mücadele çalışmalarına katılmaya devam ediyor.

Gerakiou, Avgaria ve Galatsona köylerinin yakınlarında kontrol altına alınan yangınların yeniden alevlenmesi mücadeleyi zorlaştırırken, elektrik hatlarının büyük zarar gördüğü köyler günlerce elektriksiz kaldı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten özür

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, son günlerin ülke tarihinde onlarca yıldır yaşanan en zor günlerden olduğunu ifade etmişti. Yunanistan genelinde devam eden yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür dileyen Miçotakis, hataların tespit edilip düzeltileceğine dair söz vermişti. İklim krizinin tüm gezegeni etkilediğini aktaran Miçotakis, bunun bir mazeret veya gerekçe olmadığını ifade etmişti. Miçotakis, Yunanistan'ın yangınla müdahalesindeki başarısızlıkların tespit edileceğini, sorumluların hesap vereceğini ve yangından etkilenenlere tazminat ödeneceğini belirtmişti. Yangınlarda zarar gören kişilerin zararlarının karşılanması ve yardım edilmesi için 500 milyon euro'luk ek bütçeyi onayladığını da duyuran Miçotakis, son birkaç gün içinde 63 organize tahliyenin gerçekleştirildiğini, ülkenin dört bir yanında 586 yangın çıktığını ve devam eden sıcak hava dalgasının daha da kötüleştiğini açıklamıştı.