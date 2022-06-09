Yunanistan'ın el koyduğu İran petrolünün iadesine karar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'ın el koyduğu İran petrolünün iadesine karar verildi

09.06.2022 09:48
Yunanistan'ın el koyduğu İran petrolünün iadesine karar verildi

İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alıkonulan Lana isimli tankerdeki petrole ilişkin alıkoyma ve başka gemiye transfer kararının iptal edildiği bildirildi.

İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alıkonulan Lana isimli tankerdeki petrole ilişkin alıkoyma ve başka gemiye transfer kararının iptal edildiği bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, itirazlar 7 Haziran'da mahkemeye sunuldu ve süreç hızlandırılarak dava dün görüldü.

Eğriboz Temyiz Mahkemesi, İran'ın konuya ilişkin itirazlarını kabul ederek, sorgu hakiminin tankerdeki 107 bin ton petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararını iptal etti.

Buna göre, Yunan mahkemesi kararının ardından, ABD tarafından kiralanan Ice Energy petrol tankerine transfer edilen İran petrolünün de Lana'ya iade edilmesi gerekecek.

Yunanistan, ABD'nin talebi üzerine, tankerdeki petrolün satışından elde edilen gelirin terörü finanse etmek için kullanılacağı gerekçesiyle Lana'yı 25 Mayıs'ta alıkoymuştu.

Yunanistan'ın Lana'yı alıkoyma kararının ardından İran, Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Ardından, Tahran yönetimi Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

Tankerdeki petrolün ABD tarafından kiralanan Ice Energy petrol tankerine aktarımı başlamış ancak 1 Haziran'da petrolün transferi, Lana'nın Rus kaptanının uyarısı üzerine güvenlik gerekçesiyle durdurulmuştu.

Rus kaptan, Yunan Sahil Güvenlik birimlerine yaptığı bilgilendirmede, transfer nedeniyle tankerin içinde patlamaya müsait durumun söz konusu olduğunu ve petrolün boşaltılması sebebiyle tankerin dengesinde ciddi sorunlar oluştuğunu belirtmişti.

Yangın çıkmasını önlemeye yönelik tankerdeki inertleme sisteminin çalışması için gemiye yakıt ikmali yapılmasını talep eden kaptan, deniz kirliliğinin önlenmesi ve mürettebatın güvenliği için petrolün transferinin bir süreliğine durdurulmasını istemişti.

YORUMLAR
500
8 Haziran 2022 Haberleri 8 Haziran 2022 Haberleri Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın el koyduğu İran petrolünün iadesine karar verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:49:09. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın el koyduğu İran petrolünün iadesine karar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement