Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türk kara sularına geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türk kara sularına geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmeni kurtardı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından insansız hava aracı ile Ege Denizi'nde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunan sahil güvenlik botlarının düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği belirlendi. Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen şişme bottaki 15 düzensiz göçmeni Sahil Güvelik Komutanlığına ait bota alarak karaya çıkardı. Milli Savunma Bakanlığı da olayla ilgili görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Yunanistan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itildiklerini ifade ettiler."

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