Yunanistan'ın geri ittiği 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne bağlı geri gönderme merkezine gönderildi.

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