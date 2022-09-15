Yunanistan'ın geri ittiği 49 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın geri ittiği 49 kaçak göçmen kurtarıldı

15.09.2022 13:46
Yunanistan'ın geri ittiği 49 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 14 Eylül'de Dilek Boğazı açıklarında lastik bot ile can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 49 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın geri ittiği 49 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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