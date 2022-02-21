BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 58 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından, Türk kara sularına geri itilen 3 lastik bottaki toplam 58 göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın geri ittiği 58 göçmen kurtarıldı - Son Dakika