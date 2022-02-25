Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 17 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 17 göçmen kurtarıldı

25.02.2022 09:36
Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 17 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 17 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 17 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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