Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, meriç nehri ortasında doğum yaptı

EDİRNE - Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, meriç nehri ortasında doğum yaptı.

Edirne'nin Meriç Nehri Açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin arasında bulunan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai nehrin ortasında botta doğum yaptı. Dalgalarla sürüklenen bottaki kaçaklar sınır birliği askerleri tarafından kurtarılırken, doğum yapan anne ile bebeği hastanede tedaviye alındı.

Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Afganistan uyruklu Süheyla rizai'nin nehrin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı. Anne ve yeni doğan bebeği ile birlikte Kıyıya getirildi.

Yeni doğum yapan Süheyla Rizai ve bebeği Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerin ardından Süheyla Rizai ve bebeği, Edirne Sultan 1. Murat devlet Hastanesi'ne sevk edildi.