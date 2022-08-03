Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, meriç nehri ortasında doğum yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, meriç nehri ortasında doğum yaptı

03.08.2022 09:47

Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, meriç nehri ortasında doğum yaptı Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, meriç nehri ortasında doğum yaptı.

Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, meriç nehri ortasında doğum yaptı

EDİRNE - Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, meriç nehri ortasında doğum yaptı.

Edirne'nin Meriç Nehri Açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin arasında bulunan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai nehrin ortasında botta doğum yaptı. Dalgalarla sürüklenen bottaki kaçaklar sınır birliği askerleri tarafından kurtarılırken, doğum yapan anne ile bebeği hastanede tedaviye alındı.

Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Afganistan uyruklu Süheyla rizai'nin nehrin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı. Anne ve yeni doğan bebeği ile birlikte Kıyıya getirildi.

Yeni doğum yapan Süheyla Rizai ve bebeği Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollerin ardından Süheyla Rizai ve bebeği, Edirne Sultan 1. Murat devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

YORUMLAR
500
1944'te Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar unutulmadı 1944'te Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar unutulmadı AUSCHWİTZ KAMPINDA ÖLDÜRÜLEN ROMANLAR İÇİN MERİÇ NEHRİ'NE ÇİÇEK BIRAKILDI AUSCHWİTZ KAMPINDA ÖLDÜRÜLEN ROMANLAR İÇİN MERİÇ NEHRİ'NE ÇİÇEK BIRAKILDI
Kaynak: İHA

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, meriç nehri ortasında doğum yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
09:33 Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok
09:18 Fatih Altaylı'ya aylar önce verdiği cevap TT olan Caner Özyurtlu'dan gülümseten paylaşım: Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım
08:54 KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf
08:19 ABD'nin canını sıkan veri! Hanehalkı borcu 16 trilyon doları aştı
08:19 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Partiye FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun
08:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Soçi'de görüşecek! Masada çok önemli konular olacak
08:13 BM duyurdu: Ukrayna'da durum giderek kötüleşiyor
08:07 Ufuk Özkan, 17 yıllık eşinden tek celsede boşandı
07:46 27 bin ton mısır taşıyan Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde denetlenmeyi bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 09:49:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, meriç nehri ortasında doğum yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement