Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen, can salı içinde bulunan 10 göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezine gönderildi.

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