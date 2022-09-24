İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında seyir halindeki balıkçı teknesinde bulunanlar, denizdeki düzensiz göçmenleri gördü. Balıkçılar, göçmenleri kurtarma çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na da haber verdi. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Kurtarma çalışması sonucu 7'si çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4'ü çocuk 6 göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olabileceği değerlendirilen göçmenlerin bulunması amacıyla bölgede arama- kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerden 6'sı öldü, 15'i kurtarıldı - Son Dakika

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