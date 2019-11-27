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Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 saat önce
Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - ATİNA
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