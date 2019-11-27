Son Dakika Haberleri: Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 saat önce

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi., System.String[]

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - ATİNA

Yunanistan, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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