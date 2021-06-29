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Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti - Son Dakika

Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti

29.06.2021 10:31

Yunanistan güvenlik güçleri, Edirne sınırında yakaladığı 42 düzensiz göçmeni soyup döverek Türkiye'ye gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Yunanistan yakaladığı göçmenlere kötü muamele göstererek yemek ve su verilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan güvenlik güçlerince 42 düzensiz göçmenin kıyafetleri çıkarılıp, dövülerek Türkiye'ye gönderdiğini duyurdu.

Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti

YEMEK VE SU BİLE VERİLMEMİŞ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın göçmenlere karşı zulme devam ettiği belirtildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si çıplak toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığı belirtilerek, " Edirne Valiliği'nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmiştir" denildi.

Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti
Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti
Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Edirne, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! 42 göçmeni çırılçıplak soyup döverek sınır dışı etti - Son Dakika Dünya


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