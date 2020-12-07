Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi - Son Dakika

Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikalar görüntülendi

Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar insansız hava aracı tarafından dakika dakika kaydedildi. Haziran ayında bir Yunan Sahil Güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi. Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından ise Yunan askerlerinin gayriinsani uygulaması başladı. Sahil Güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı. Göçmenlerin tamamının lastik bota alınmasının ardından Yunan unsurları bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti. Güvenlik uzmanları, ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yetiştiği bilgisini paylaştı. (Mevlüt Hasgül/İHA)

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