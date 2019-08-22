Yunanistan'ın göçmenleri zorla gönderdiği iddia edildi

Güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşmesi'ne aykırı olarak, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye zorla geri gönderdiklerini belirtti.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy köyünde dün gece farklı zamanlarda Cezayir , Fas , Özbekistan , Filistin , Irak , İran , Nepal ve Mısır uyruklu 92 kişi yakaladı.

Edirne 'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan 92 düzensiz göçmenin Yunanistan tarafından zorla Türkiye 'ye gönderildiği iddia edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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