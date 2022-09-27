Yunanistan'ın adalara zırhlı araç sevkiyatı gerilimi arttırmıştı! Türkiye'nin nota vermesinden sonra ABD'den yanıt geldi - Son Dakika
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Yunanistan'ın adalara zırhlı araç sevkiyatı gerilimi arttırmıştı! Türkiye'nin nota vermesinden sonra ABD'den yanıt geldi

27.09.2022 08:05

Yunanistan'ın hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında olan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk etmesinden sonra Türkiye, Yunanistan ve ABD'ye nota vermişti. Yunanistan'ın bu hamlesinin krizi büyütmesinden endişe edip etmediği sorulan ABD Dışişleri Sözcüsü Price, "NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. Müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, " Yunanistan'ın Ege'de GASA kapsamındaki adalara onlarca zırhlı araç ve tank çıkararak provoke ettiği gerilimin tırmanmasından endişe etmiyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

" Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."

SÖZCÜ PRICE'A SORULDU: ADALAR HANGİ ÜLKENİN EGEMENLİĞİ ALTINDA?

Sözcü toplantı sırasında, Yunan bir gazetecinin "Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye'nin mi? Yunanistan'ın mı?" sorusuna ise yanıt vermeden diplomatik yollarla farklılıkların çözülmesi gerektiği vurgusunu yineledi.

Türkiye nota vermişti! ABD'den Yunanistan'ın adalara zırhlı araç sevkiyatıyla ilgili açıklama geldi
Sözcü Ned Price

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk ettiği ortaya çıkmıştı. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçlar konuşlandırması sebebiyle Yunanistan ve ABD'ye protesto notası vermişti.

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Yunanistan, Türkiye, Adalar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın adalara zırhlı araç sevkiyatı gerilimi arttırmıştı! Türkiye'nin nota vermesinden sonra ABD'den yanıt geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'ın adalara zırhlı araç sevkiyatı gerilimi arttırmıştı! Türkiye'nin nota vermesinden sonra ABD'den yanıt geldi - Son Dakika
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