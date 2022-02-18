Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan yola çıkan feribotta yangın - Son Dakika

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktığı bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu gemiden 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü.
Yolculardan biri solunum sorunu nedeniyle Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kaynak: AA
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