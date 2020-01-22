Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu - Son Dakika Dünya

Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

6 saat önce

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu, System.String[]

Yunanistan'da Kiryakos Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.


Sakellaropulu, tek aday olarak katıldığı seçimin ilk turunda, 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyunu aldı.

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Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:32 
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