Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu - Son Dakika Ekonomi

Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu

12 dakika önce

Sakellaropulu, 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyunu aldı.

Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu, System.String[]

Sakellaropulu, 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyunu aldı.

Milletvekili, Parlamento, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:48 
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