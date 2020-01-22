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Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı Aikaterini Sakellaropulu oldu
12 dakika önce
Sakellaropulu, 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyunu aldı.
Sakellaropulu, 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyunu aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:48
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