Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu - Son Dakika

Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu

7 saat önce

Yunanistan parlamentosunda bugün yapılan seçimde Yunanistan tarihinde ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu, System.String[]

Yunanistan parlamentosunda bugün yapılan seçimde Yunanistan tarihinde ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

Çevre ve anayasa konularında uzman bir hakim olan Ekaterini Sakeralopulu, 294 sandalyeli parlamentoda 261 oyu alarak Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu. Selanik doğumlu 63 yaşındaki Sakeralopulu görevine Mart ayında yemin ederek başlayacak. Yeni cumhurbaşkanı Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış ve daha önce Yunianistan'ın ilk danıştay başkanıydı. Ekaterini Sakeralopulu hiçbir siyasi partiye üye değil.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Yunanistan Parlamentosu'ndan görüntü

Sonucun açıklanması


Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Ekaterini Sakelaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Macron, İsrail polisi ile tartıştı: Kurallara saygı gösterin ve dışarı çıkın Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:07:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]