Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: ekaterini sakeralopulu - Son Dakika

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Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: ekaterini sakeralopulu
6 saat önce
Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini SakeralopuluYunanistan, (DHA) ? Yunanistan parlamentosunda bugün yapılan seçimde Yunanistan tarihinde ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:09 Kaynak: DHA
Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı: Ekaterini Sakeralopulu
Yunanistan, (DHA) ? Yunanistan parlamentosunda bugün yapılan seçimde Yunanistan tarihinde ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.
Çevre ve anayasa konularında uzman bir hakim olan Ekaterini Sakeralopulu, 294 sandalyeli parlamentoda 261 oyu alarak Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı oldu. Selanik doğumlu 63 yaşındaki Sakeralopulu görevine Mart ayında yemin ederek başlayacak. Yeni cumhurbaşkanı Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış ve daha önce Yunianistan'ın ilk danıştay başkanıydı. Ekaterini Sakeralopulu hiçbir siyasi partiye üye değil.
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