Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu göreve başladı - Son Dakika

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu göreve başladı

6 saat önce

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, yemin ederek görevine başladı.

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu göreve başladı, System.String[]

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Atina'daki 300 sandalyeli Yunan Parlamentosunda düzenlenen yemin törenine, Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı kabine üyeleri, siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

"Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı" olan Sakelaropulu, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un yönettiği dini ayinde yemin ettikten sonra, parlamentonun önündeki Sintagma Meydanı'ndaki Meçhul Askerler Abidesi'ne şeref kıtasının katılımıyla çelenk bıraktı.

Düzenlenen törenlerin ardından Cumhurbaşkanlığına giden Sakelaropulu, 5 yıl sürecek görevini selefi Prokopis Pavlopulos'dan devraldı.

Diğer yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler çerçevesinde, programlara davetli ve gazetecilerin katılımı sınırlandırılırken; Pavlopulos'un törenler boyunca kimseyle el sıkışmadığı görüldü.

Sığınmacı hakları konusundaki hassasiyetiyle tanınıyor

Başbakan Miçotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) hükümetinin adayı Sakelaropulu, 22 Ocak'ta tek aday olarak katıldığı parlamentodaki seçimde, oylamaya katılan 294 milletvekilinden 261'inin "evet" oyuyla cumhurbaşkanı seçilmişti.

Selanik'te 1956'da doğan Sakelaropulu, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Fransa'da Sorbonne Üniversitesinde yüksek lisans düzeyinde anayasa ve idare hukuku okudu.

Eğitiminin ardından farklı kurumlarda çalışan 63 yaşındaki Sakelaropulu, 2018'den bu yana Danıştay Başkanı olarak görev alıyordu.

Sakelaropulu, ülkede özellikle çevre, azınlık ve sığınmacı hakları üzerindeki hassasiyetleriyle biliniyor.

Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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