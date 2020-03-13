Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu göreve başladı - Son Dakika Dünya

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu göreve başladı

6 saat önce

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, yemin ederek görevine başladı. Danıştay Başkanlığı yaparken bu göreve seçilen Sakelaropulu çevre, azınlık ve sığınmacı hakları üzerindeki hassasiyetleriyle biliniyor

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu göreve başladı, System.String[]

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu yemin ederek görevine başladı.


Başkent Atina'daki 300 sandalyeli Yunan Parlamentosunda düzenlenen yemin törenine, Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı kabine üyeleri, siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

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Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:16 
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