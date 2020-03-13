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Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu göreve başladı
6 saat önce
Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, yemin ederek görevine başladı. Danıştay Başkanlığı yaparken bu göreve seçilen Sakelaropulu çevre, azınlık ve sığınmacı hakları üzerindeki hassasiyetleriyle biliniyor
Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu yemin ederek görevine başladı.
Başkent Atina'daki 300 sandalyeli Yunan Parlamentosunda düzenlenen yemin törenine, Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı kabine üyeleri, siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve davetliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:16
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