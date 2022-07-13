Yunanistan'ın Imathia bölgesindeki Müslümanlar mescitlerine resmi izin istiyor - Son Dakika
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Yunanistan'ın Imathia bölgesindeki Müslümanlar mescitlerine resmi izin istiyor

13.07.2022 15:35
Yunanistan'ın Imathia bölgesindeki Müslümanlar mescitlerine resmi izin istiyor

Yunanistan'da Imathia Vilayeti Yunan Müslümanları Eğitim, Kültür, Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Hüseyinoğlu, 2015'ten bu yana Imathia'ya bağlı Aleksandria kentinde açmaya çalıştıkları mescidin çeşitli bürokratik engellerle karşılaştığını, açılması resmi izin beklediklerini söyledi.

Yunanistan'da Imathia Vilayeti Yunan Müslümanları Eğitim, Kültür, Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Hüseyinoğlu, 2015'ten bu yana Imathia'ya bağlı Aleksandria kentinde açmaya çalıştıkları mescidin çeşitli bürokratik engellerle karşılaştığını, açılması resmi izin beklediklerini söyledi.

AA muhabirine konuşan Hüseyinoğlu, dernek faaliyetleri kapsamında dikiş nakış, Türkçe, İngilizce derslerinin de bir dönem verildiğini belirterek, mescit için ilk başvurunun 2015 yılında yapıldığını anlattı.

Hüseyinoğlu, Batı Trakyalı Müslüman Türk azınlık mensuplarının 1950'li yıllardan beri bölgeye çalışmak için geldiğini ve çoğunun tarım işçisi olarak çalıştığını ifade etti.

Bu şekilde bölgede yaşayan yaklaşık 300 aile bulunduğu bilgisini veren Hüseyinoğlu, bölgedeki Müslümanların, bayram namazı, teravih namazı, mevlit töreni, dini nikah gibi işlemlerini yapabilmek için bir mescit arzuladığını dile getirdi.

Müslüman mezarlığı da talep ediliyor

Hüseyinoğlu, bölgede yaşayan Müslümanların mezarlık ihtiyacı olduğunu ve ölüm halinde defin işlemi için Batı Trakya'ya gitmek zorunda kaldıklarını vurgulayarak, "Belediye Başkanı bize çok iyi davranıyor ancak mezarlığın yapılabilmesi için asfalt, su, elektrik altyapısı gerektiğini ve bunun için ilgili Bakanlıktan izin alınması gerektiğini, izin çıkarsa Müslüman mezarlığını seve seve yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Bakanların izin vermesi lazım. Onların da bizim de biricik Allah'ımız var. Allah birdir. Bunları yapmasınlar." dedi.

Danıştaydan çıkan karara rağmen bürokratik engeller devam ediyor

2015'te kurulmasının ardından bir süre ibadete açık olan mescitte hizmet veren din görevlisi Musa Çolak, yetkililerin bir süre sonra, işlemesi gereken yasal izin süreci hakkında uyarıda bulunduğunu, uyarıdan sonra mescitte ibadete ara verildiğini anlattı.

Çolak, uyarının ardından, gerekli tüm izinleri almak için süreci başlattıklarını belirterek, izin taleplerinin üç kez reddedilmesinden sonra, yaklaşık iki yıl önce haklarını hukuk yoluyla arama kararı aldıklarını ifade etti.

Danıştay tarafından haklı bulunduklarının altını çizen Çolak, Dinişleri Bakanlığının Kurban Bayramı öncesi kendilerine ilettiği kararla, istenen iznin bir kez daha bürokratik gerekçelerle reddedildiğini öğrendiklerini kaydetti.

"Yasaların dışına asla çıkmıyoruz"

Çolak, yasaların dışına asla çıkmadıklarını vurgulayarak, "Hakkımızın peşine düşeceğiz. Biz Yunan vatandaşıyız. Yunan yasaları bize neyi uygun görüyorsa, yasa ne söylüyorsa bizim için önemli olan odur. Biz hiçbir şeyin gayriresmi olmasını hiçbir zaman istemeyiz. Ne baş kaldırdık ne de boyun eğdik." diye konuştu.

Müslüman mezarlığı ihtiyacına da dikkati çeken Çolak, "Belediye buna biraz olumlu olsa dahi nihai olarak bu kararı verecek olan biz değiliz diye, sık sık yapıldığı gibi topu herkes birbirine atıyor. Bürokratik işlerden ötürü hep bir askıdayız, hep bir beklemedeyiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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