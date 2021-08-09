Yunanistan'ın isteği şaşırttı! Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse uçak sağlayabiliriz - Son Dakika

Yunanistan'da 10 gündür devam eden orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı. Özellikle Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar zaman zaman yeniden alevlenirken, Yunanistan Türkiye'den de yangın uçağı talebinde bulundu.

"YUNANİSTAN'IN TALEBİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Yunanistan'ın bu talebiyle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN BİR YANGIN YOK"

Ülkemizdeki 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini bildiren Pakdemirli, ''89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon. Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok.'' dedi.

YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN TALEBİNE YANIT VERMEMİŞTİ

Yangınların ilk çıktığı günlerde Türkiye, alevlere müdahale için Avrupa Birliği'nden yardım talep etmiş ve 3 yangın uçağı gönderileceği belirtilmişti. Ancak Türkiye'nin bu başvurusunda daha önce yardım edebileceği belirten Yunanistan yanıt vermemişti.