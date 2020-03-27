Yunanistan'ın ittiği 10 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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Yunanistan'ın ittiği 10 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
6 saat önce
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 10 göçmen Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilmesi sonucu mahsur kaldı.
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 10 göçmen Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilmesi sonucu mahsur kaldı. Harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmenleri kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 00.50 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilen 10 göçmenin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu can salı içindeki 8 Filistin ve 2 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 10 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:42 Kaynak: DHA
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