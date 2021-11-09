Yunanistan'ın ittiği 24 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Kuzey Ege Denizi 'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine dün harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 24 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilen göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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