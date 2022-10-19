Yunanistan'ın ittiği 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın ittiği 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.10.2022 22:51
Yunanistan'ın ittiği 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Ekim saat 01.40'ta Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 2 can salı içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Yunanistan, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'ın ittiği 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın ittiği 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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