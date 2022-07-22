Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

22.07.2022 11:24
Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 07.55'te Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarıyla harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı 'TCSG-61' botuna alıp kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın ittiği lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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