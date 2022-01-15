Yunanistan'ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği iddia edildi - Son Dakika

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir radyo kanalına konuşan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YUNANİSTAN, DİYALOG İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Rozakis, Yunan tarafının, kara sularını 10 mille sınırlamayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu savunarak, "Ancak Türk tarafı, Yunanistan kara bölgesinde dahi meşru hakkımızı kullanmamızda devamlı olarak ve provokatif bir şekilde ısrar ediyor." iddiasında bulundu.

Hristos Rozakis

TÜRKİYE, 12 MİLİ SAVAŞ SEBEBİ SAYIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılında yaptığı açıklamada; Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkarma kararı alması halinde bunun Türkiye açısından bir savaş sebebi olacağını dile getirmişti. Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz ve Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik hakkında konuşan Oktay, Yunanistan'ın olası bir 12 mil kararı ile ilgili olarak, "Meclis'imizin çıkardığı bir yetki var, savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve bugün de o yetkinin hala geçerli olduğu bir yapıdır" demişti.

TBMM 1995 yılında aldığı kararla, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkartmasının bir savaş nedeni olacağını duyurmuştu.

12 DENİZ MİLİ TÜRKİYE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarması Ege Denizi'nin %40'ını oluşturan Yunan karasuları büyüklüğünü %70'e yükseltecek, açık deniz alanının büyüklüğünü %51'den %19'a düşecektir. Nihayetinde Türkiye'ye Ege Denizi'nin %10'undan daha az bir alan kalmış oluyor.