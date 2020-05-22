Yunanistan'ın Kovid-19 testi: Kriz, dijitalleşme ve mülteciler - Son Dakika

Yunanistan'ın Kovid-19 testi: Kriz, dijitalleşme ve mülteciler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünya çapında sürerken, salgından en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Avrupa'da yavaş yavaş normalleşme dönemine geçiliyor.

Yunanistan'ın Kovid-19 testi: Kriz, dijitalleşme ve mülteciler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünya çapında sürerken, salgından en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Avrupa'da yavaş yavaş normalleşme dönemine geçiliyor. 1 milyon 840 bini aşkın vakanın görüldüğü coğrafyada şu ana dek salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 167 bine dayanmış durumda.

Avrupa, krizde sağlık yönetimi, yardımlaşma ve işbirliği konusunda pek de iyi bir sınav vermezken, Mayıs başından itibaren aşama aşama normalleşme adımlarının atıldığı ve 18 Mayıs itibarıyla orta ve lise düzeyinde okulların, alışveriş merkezlerinin ve arkeolojik merkezlerin kontrollü şekilde açılmasıyla üçüncü safhaya geçen Yunanistan, pandeminin sarstığı birçok ülkenin aksine, vaka sayıları ve salgın bazlı kayıplar bakımından başarılı bir grafik çiziyor.

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası 27 Şubat'ta ülkenin ikinci büyük şehri Selanik'te görüldü. İlk ölümün gerçekleştiği tarih ise 12 Mart. Atina hükümeti ilk ölümün gerçekleşmesinden iki hafta sonra sokağa çıkma yasakları ilan ettiğinde ise bu sayı 15'ti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verdiği rakamlara göre salgının 50. günü olan 15 Nisan'da bile vaka sayısı 2 bin 192'e, ölüm sayısı ise 102'ye ulaşmışken, İtalya'da aynı süre zarfında vaka sayısı 41 bin 35'i, ölümler ise 3 bin 407'yi göstermekteydi.

10 yıllık ekonomik krizde zayıflayan sağlık sistemi nedeniyle "acaba ikinci İtalya olur mu?" sorularına muhatap olan Atina yönetimi 2009'dan 2018'e dek süren resesyon döneminde sağlık harcamalarında yüzde 43 kesintiye gitmişti. Ancak 11 milyonluk nüfusa rağmen şu ana dek görülen vaka sayısı 2 bin 800'lerde, hastalıktan ölenlerin sayısı ise 160 civarında. Mukayese edebilmek açısından, benzer nüfusa sahip Belçika'da bugün itibariyle tespit edilen vaka sayısı 55 bini, ölü sayısı ise 9 bini geçmiş durumda.

Yunanistan'da motorlu taşıt kullanımı da oldukça azaldığı için muhtemelen araştırmacılar ve istatistikçiler bu dönemi ülke tarihinde en az ölüme rastlanan zaman dilimi olarak not edeceklerdir. Bu tabloda Yunan hükümetinin krizin ilk ortaya çıktığı andan itibaren aldığı kararlı tedbirlerin etkili olduğunun altını çizmekte yarar var.

Atina'nın krize müdahale biçimi

Krizlerde hızlı karar almak, bu kararları işbirliği ve koordinasyon içinde uygularken, iletişim kanallarını doğru kullanıp kamuoyunu hızlı ve şeffaf şekilde bilgilendirmek büyük önem arz eder. Zira kriz dönemlerinde oluşan panik, soğukkanlılıkla değerlendirilip doğru yönetilemediği takdirde negatif bir çarpan etkisine dönüşecektir.

Şubat sonunda ülkede tespit edilen vaka sayısı henüz 10'a ulaşmışken, hükümet sağlık uzmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda hiç vakit kaybetmeden uluslararası kara, deniz ve havayolu seyahatlerini durdurarak yurtdışından gelenler için ise 14 günlük zorunlu karantina şartı getirdi. Ülkede salgının yayılmasına sebebiyet verebilecek restoranlar, tiyatrolar ve müzeler 12 Mart'ta ilk ölümün yaşanmasıyla kapatılırken her türlü eğitim, turizm faaliyeti, konser, festival ve dini tören askıya alındı. Birçok Avrupa ülkesi bu süreçte ibadet yerlerini kapatırken Yunan hükümeti bu konuda daha ılımlı bir tavır takındı. Toplu ayinler ertelendiği halde kiliselerin bireysel ibadetler için açık bırakılması halkın dini duygularının önemsenmesi ve krizle mücadelede motivasyonu artırıcı bir unsur olarak yorumlanması açısından not edilmeli.

Vakaların yoğunlaştığı bölgelerde sıkı tedbirler uygulayan Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi hükümeti, 23 Mart'tan itibaren muhalefetteki Syriza partisinin de desteklediği ve bir buçuk ay süren sokağa çıkma yasakları getirdi. Bu karar Avrupa'daki en erken sokağa çıkma yasaklarından biri olması bakımından dikkat çekici. Şubat ayından itibaren sağlık sistemini güçlendirmek için ülkedeki yoğun bakım yatak kapasitesini yüzde 70 oranında arttıran Sağlık Bakanlığı ayrıca 3 bin 337 yeni sağlık personeli istihdam ederken, bir o kadar daha personel alımı yapılacağını duyurdu.

Hükümet açıkladığı pakette, kriz sonrası alım gücünün düşmesini önlemek için özel sektörde çalışanlara yönelik kişi başı 800 Avro, serbest çalışan tercüman, mimar, mühendis gibi meslek grupları için de bir defaya mahsus olmak üzere kişi başı 600 Avro ödeneceğini bildirdi. İtalya'dan sonra Avrupa'nın ikinci yaşlı nüfusuna sahip olan ülkede emekli maaşları ödemeleri ve işsizlik ödeneklerinin aksatılmaması, çocukları okula gidemeyen ailelere sağlanan ücretli izinler gibi tedbirler alınırken, sosyal güvenlik ve bazı vergi ödemelerinin ertelenmesinin ve borç faizleri için de sübvansiyon paketi oluşturulmasının piyasalarda yaşanabilecek daralmayı bir süreliğine ötelediği söylenebilir.

Tarihsel olarak yukarıdan aşağı getirilen tedbirlere daima direnç göstermiş, ülkede yıllar evvel getirilen sigara yasaklarına ayak uydurmakta güçlük çeken ve uzunca bir süre kapalı mekanlarda sigara içme alışkanlığını devam ettiren Yunan halkı, bu kez çağrılara büyük ölçüde kulak veriyor ve sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Elbette bu tabloya pandeminin yarattığı küresel panik kadar ülkenin yaşlı nüfusunun İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşadığı kıtlık tecrübesi, Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle genç kuşakların artan eğitim seviyesi de eklenmeli. Öte yandan yapılan araştırmalar 2009'dan bu yana ekonomik krizle boğuşan ve Avrupa'nın "yaramaz çocuğu" olarak anılan Yunanistan'ın bir tür kriz bağışıklığı kazandığını ve bu sayede alınan önlemlere kolaylıkla uyum sağladığını gösteriyor.

Dijital dönüşüm ve kamuoyu

Ülkede uzun kuyrukların yaşandığı birçok kamu hizmeti kısa sürede, Avrupa'nın ilk siber dönüşümünü gerçekleştiren Estonya'ya benzer bir dijital hamleyle internete taşınırken, yasaklar boyunca kamuoyu hem geleneksel hem de dijital medya üzerinden bilgilendirilip evde kalma çağrıları yapıldı. Sağlık, ilaç, hayvan bakımı gibi sebeplerle sokağa çıkmak zorunda olanlar için uygulanan istisnai yöntemlerin ve acil hizmetlere erişim için Dijital Yönetişim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kamu görevlilerinin koordinasyonunu sağlayan uygulamaların da sürecin yönetimini kolaylaştırdığı özellikle vurgulanmalı.

Hangi gerekçeyle sokağa çıkılacağına dair 13033 SMS hattı ile alınan kod numaraları, internet üzerinden yapılan form doldurma işlemleri ve imzalı beyana dayalı durumlar vatandaşların sokağa çıkma yasakları boyunca temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlarken, aynı zamanda kamu otoritelerine sokaklardaki yoğunluğu gerçek zamanlı olarak takip etme imkanı sundu. Her ülkede olduğu gibi Yunanistan'da da dijital gözetim teknolojilerinin hükümetler tarafından daha sık kullanılmasının, mahremiyet ve bireysel özgürlük alanlarında oluşturabileceği riskler tartışılıyor. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda kişisel verilerin toplanması, kullanım amacı ve şeffaflık konuları tartışmalara yol açsa da krizi, siber savunma ve bulut sistemleri için gerekli altyapıların geliştirilmesi bakımından teknolojik bir fırsat olarak görenler de var. Ancak Yunan hükümetinin halk sağlığını önceleyerek salgını hızlı bir şekilde kontrol altına alma çabasının vatandaşlar nezdinde büyük ölçüde karşılık bulduğu söylenebilir.

Yapılan anketlere göre Yunanistan'da salgın süresince Kovid-19 virüsü, hastalığın temel belirtileri, yayılma biçimleri ve riskli gruplara ilişkin doğru şekilde bilgilendirildiklerini düşünenlerin oranı yüzde 87 düzeyinde. Krizin en yoğun yaşandığı ve hastalığın bulaşma sıklığının zirvede olduğu Nisan ayı başında Yunan halkı, hükümetin aldığı tedbirleri ve kriz yönetimini yüzde 82 oranında desteklerken, bu oranın Mayıs başında yüzde 75 seviyesinde olduğu görülüyor.

Krizin ötekisi mülteciler

Hükümetin krize müdahale biçimi ve vatandaşlarını koruyarak salgınla mücadele için toplumdaki riskli gruplara yönelik aldığı önlemlerle kıyaslandığında uygulanan mülteci politikası büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda. Mart ayında 10 bin mültecinin sınırlarına dayandığı insani dramı görmezden gelen ve mültecilere sert şekilde müdahale eden Yunan yönetimi, ayrıca deniz sınırında uygulayacağını açıkladığı engelleyici tedbirler nedeniyle muhalefetteki Syriza Partisinin de hedefinde.

Atina'nın mültecileri ana karaya taşımaktan kaçınarak adalarda tecrit altında tutması ve salgın tehdidi karşısında savunmasız olan 50 bin mültecinin zor koşullarda yaşaması da üstünde durulması gereken hususlardan biri. Özellikle Ritsona mülteci kampında ilk vakanın görülmesinin ardından Midilli ve Rodos adalarındaki kamplarını karantina altına alan Yunan otoriteler, mültecilerin sağlığı için yapılması gereken testler konusunda yetersiz kalmaları nedeniyle de eleştiriliyor. Bu süreçte Birleşmiş Milletler'in (BM) yanı sıra birçok insan hakları kuruluşu da kamplarda temiz suya erişim ve hijyen imkanlarının kısıtlı olduğunu raporlasa da Yunanistan bu konuda henüz iyileştirici bir adım atmış değil. Kriz süresince iltica başvurularını durdurduğunu açıklayan hükümetin ülkenin ve dolayısıyla Avrupa'nın kapılarını mültecilere ne zaman açacağı ise belirsizliğini koruyor.

Bu noktadan bakıldığında Yunanistan'ın kendi vatandaşlarının güvenliğini, sağlığını ve ekonomik refahını önceleyerek mültecileri adeta Antik dönemdeki Atina demokrasisinde hiçbir yurttaşlık hakkı bulunmayan, siyasal ve sosyal hayata katılamayan yabancılar (metoikos) olarak gördüğünü ifade etmek abartı sayılmayacaktır.

Avrupa ülkelerinin, Yunanistan gibi mültecileri yok sayan hükümetlere karşı iltica hukukunu gözeten ve ihlalleri önleyici nitelikte herhangi bir karar almaması ise bu ülkeleri göçe karşı duyarsız kılıyor ve krizin yükünü diğer ülkelerin omuzlarına yüklerken Batı dünyasının onlarca yıldır savunduğu değerleri ve insan hakları söylemini de sorgulanır hale getiriyor.

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Kovid-19 testi: Kriz, dijitalleşme ve mülteciler - Son Dakika

Son Dakika

Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi         
17:55
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış         
17:00
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 21:07:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'ın Kovid-19 testi: Kriz, dijitalleşme ve mülteciler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]