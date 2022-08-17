Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı

17.08.2022 13:30
Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler, Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilip, Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldı.

Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler, Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilip, Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Deniz Kuvvetlerine ait İHA dün İzmir'in kuzeyinde Karaburun açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarınca düzensiz göçmenlerin lastik bota bindirilip Türk kara sularına itildiğini tespit etti.

Durumun Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmesi üzerine düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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