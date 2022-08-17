Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Deniz Kuvvetlerine ait İHA dün İzmir 'in kuzeyinde Karaburun açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarınca düzensiz göçmenlerin lastik bota bindirilip Türk kara sularına itildiğini tespit etti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın lastik bota bindirip Türk karasularına ittiği göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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