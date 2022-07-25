Bugüne dek benzer 354 araç alan Yunanistan, yapılan program çerçevesinde bu konudaki alımlarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın M1117 tipi zırhlı güvenlik aracı tedariki devam ediyor - Son Dakika

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